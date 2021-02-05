Арестованная жена дала показания на замглавы Минэнерго России и вышла из СИЗО

Басманный суд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замглавы Минэнерго России Анатолия Тихонова — после ее показаний на супруга о хищениях и отмывании денег. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, женщина обвиняется вместе с мужем в хищении более 700 миллионов рублей, выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Она помогла следствию раскрыть преступные схемы по выводу за границу «грязных» денег других чиновников и предпринимателей. Суммы могут исчисляться миллиардами рублей бюджетных средств, отмыванием которых занималось организованное преступное сообщество. Если подозрения подтвердятся, то по размеру похищенного и выведенного за границу уголовное дело может стать одним из крупнейших за последнее десятилетие, отмечает газета.

Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Она будет отбывать арест в элитной квартире на Патриарших прудах в центре Москвы.

В ходе расследования силовики не нашли наличных средств, но установили, что у семьи Тихонова есть загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, квартира в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано, расположенный в четырехэтажном бутик-отеле, который также находится в собственности родных замминистра. Кроме того, у него обнаружены апартаменты в «Москва-Сити», особняки на Рублевке и другие активы.

Тихонова арестовали 9 сентября 2020 года. Вместе с ним по делу проходят советник Роман Рыжов и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков, а также Валерия Коваленко.