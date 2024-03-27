В Польше уволили отвечавшего за подготовку украинских солдат генерал-лейтенанта

В Польше уволили генерал-лейтенанта, отвечавшего за подготовку украинских солдат

Министерство обороны Польши уволило генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, который вместе с американскими военными отвечал за подготовку украинских солдат. Об этом сообщает RMF24.

Уточняется, что генерал-лейтенанта решили отозвать с должности командира Европейского корпуса (Eurocorps) — группы сил быстрого реагирования, которая базируется в Страсбурге.

Основанием для отзыва Громадзинского стало начало проверки военной контрразведки в связи с «получением новой информации об офицере».

В декабре 2023 года руководители всех спецслужб Польши покинули должности по решению нового премьер-министра страны Дональда Туска. Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой 13 декабря и стал полноправным новым премьер-министром страны.