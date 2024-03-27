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21:00, 27 марта 2024Моя страна

В «самой красивой деревне России» открыли уникальный банк и необычную почту

В ярославской деревне Вятское открыли музеефицированный банк

Кадр: ГТРК «Ярославия»

В «самой красивой деревне России», расположенной в Ярославской области, открыли уникальный банк и необычную почту. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в населенном пункте Вятское начал обслуживать клиентов музеефицированный банк, в котором можно попасть в «Кабинет банковского служащего XIX — начала XX века». Отмечается, что в упомянутой экспозиции представлены не только подлинные предметы, но и многочисленные реликвии. В данный список вошли репродукции старинных фотографий, костюм банковского служащего, канцелярские принадлежности и различная банковская техника.

«Исторические банковские офисы открыты только в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это города-миллионники. И вот впервые в России исторический офис открывается в селе, причем он еще и музеефицирован», — рассказал основатель историко-культурного комплекса Олег Жаров.

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Кроме того, в Вятском также представили ретропочту, в которой находятся почтовые весы, телефонный аппарат, телетайп и другие исторические предметы. «Одно из последних приобретений — конверт, который был отправлен из почтового отделения Вятского в 1914 году. Через 110 лет конверт вновь оказался в местном почтовом отделении, но уже в качестве экспоната», — заявили собеседники издания.

Известно, что упомянутая деревня считается самой красивой в стране за счет живописных видов и культурных достояний.

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      Екатерина Ештокина
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