Врач предупредила о первых симптомах опасной переносимой клещами болезни

Невролог Демьяновская: на ранних стадиях болезнь Лайма похожа на простуду

Если своевременно не лечить боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, в организме развиваются необратимые и опасные для жизни осложнения, предупредила врач-невролог Екатерина Демьяновская. Первые симптомы переносимого клещами заболевания она назвала в беседе с Life.

Демьяновская отметила, что сложность диагностики боррелиоза заключается в том, что на ранних стадиях болезнь похожа на обычную простуду, поэтому многие ее просто игнорируют. По словам невролога, пациенты, как правило, жалуются на упадок сил, головную боль, мышечную слабость, головокружение и повышение температуры. «Однако распознать болезнь на ранней стадии можно: если ухудшение самочувствия появляется в сочетании со специфическим красным пятном в месте укуса, то это грозный признак», — заявила врач.

Невролог посоветовала, в случае обнаружения следа от укуса незамедлительно обратиться в больницу, так как при своевременном выявлении болезнь Лайма успешно лечиться антибиотиками. Если же инфекцию запустить, то начинаются необратимые поражения суставов, нервной системы и сердца, предупредила Демьяновская. Она уточнила, что при прогрессировании заболевания появляются различные неврологические симптомы: онемение конечностей, хронические болевые синдромы, нарушения памяти и воспаления мозговых оболочек. Кроме того, по словам врача, возможно развитие тяжелых пороков сердца.

Ранее сообщалось, что с болезнью Лайма борется американская модель Белла Хадид. Ей пришлось взять отпуск из-за тяжелого обострения.