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12:29, 27 марта 2024Забота о себе

Врач раскрыл правду о приеме витаминов

Терапевт Сильвис: не нужно принимать витамины, чтобы оставаться здоровым

Фото: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock / Fotodom

Большинству людей не нужно пить витаминные комплексы, чтобы оставаться здоровыми, уверен американский терапевт Мэтью Сильвис. Правду о приеме пищевых добавок он раскрыл изданию USA News.

Сильвис подчеркнул, что сбалансированная ежедневная диета обеспечивает организм всеми питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья. «Если вы каждый день едите питательные продукты, употребляете достаточно овощей и фруктов, принимать витамины и другие добавки не нужно», — заявил врач. Он уточнил, что исключение составляют беременные женщины, пожилые люди, веганы или люди с непереносимостью определенных продуктов, а также профессиональные спортсмены.

Сильвис уточнил, что принимать решение о приеме витаминных комплексов должен исключительно врач на основе результатов анализов. Он предупредил, что самостоятельное назначение препаратов, как правило, неэффективно. «Организм может усвоить только определенное количество витамина, как только этот предел превышен, тело избавляется от излишков и выводит их вместе с мочой», — объяснил специалист.

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Врач добавил, что безрезультатность приема витаминов — не самое худшее, что может случиться. По его словам, например, витамин А накапливается и отравляет организм, вызывая повреждение глаз, костей и печени.

Ранее сообщалось, что прием больших доз витамина D закончился для пожилого мужчины летальным исходом. По данным врачей, из-за передозировки у него развились почечная и сердечная недостаточность.

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      Екатерина Улитина
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