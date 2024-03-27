Врач Гандельман заявил, что томатная паста с чесноком снижает риск развития рака

Терапевт Елена Малышева, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что томатная паста с чесноком снижает риск развития онкологических заболеваний. Выпуск, в котором врачи назвали эффективное противораковое блюдо, доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что томатная паста содержит большое количество ликопина — вещества, которое предупреждает развития рака простаты и молочной железы.

Гандельман отметил, что чеснок, в свою очередь, содержит диаллилдисульфид — вещество, которое выполняет функции антиоксиданта. «Когда есть диаллилдисульфид, ликопин гораздо легче усваивается в организме. (...) Оба вещества воюют против рака», — объяснил кардиолог. При этом Малышева добавила, что чеснок усиливает всасывание ликопина. По этой причине врачи рекомендовали для профилактики от рака добавлять в рацион томатную пасту с чесноком.

Ранее Малышева и Гандельман назвали три продукта, употребление которых полезно в целях профилактики онкологических заболеваний. В список продуктов, употребление которых защищает от рака, врачи внесли брокколи, брюссельскую и белокочанную капусту.