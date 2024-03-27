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18:21, 27 марта 2024Бывший СССР

Захарова упрекнула Кишинев в выдавливании реакции на теракт в «Крокусе»

Захарова: власти Молдавии буквально выдавили скупые слова о теракте в «Крокусе»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Молдавии вслед за странами Запада долго тянули с осуждением теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выражением соболезнований. В этом упрекнула официальный Кишинев официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция брифинга доступна на YouTube.

По ее словам, Кишинев «буквально выдавил из себя скупые слова». Захарова уточнила, что реакция властей Молдавии последовала только после осуждения со стороны оппозиции и русскоязычного населения республики.

«Это причем власти Молдовы, чьи граждане там (в «Крокусе» — прим. «Ленты.ру») могли бы быть, граждане не только по паспорту, но по национальности или по связям родственным. И власти в Кишиневе не смогли найти слов сочувствия», — добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал их.

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      Екатерина Грищенко
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