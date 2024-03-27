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10:27, 27 марта 2024Силовые структуры

Воры обчистили топ-менеджера на 153 миллиона рублей в его же банке

Вице-президент РосДорБанка Жигилей заявил о краже из его ячейки 153 млн руб.

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В Петербурге воры вынесли из ячейки РосДорБанка 153 миллиона рублей, принадлежащих вице-президенту кредитной организации Олегу Жигилею. Об этом сообщает 78.ru.

По словам потерпевшего, у него пропало 685 тысяч евро, 369 тысяч долларов и 5000 швейцарских франков. Кроме того, преступники забрали 50 золотых монет номиналом 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, ювелирные украшения, коллекцию часов и запонок.

По заявлению топ-менеджера банка полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Издание отмечает, что именно в РосДорБанке была совершена рекордная кража в начале марта. Из ячейки было вынесено свыше миллиарда рублей в разной валюте и ценности. По подозрению в преступлении был арестован уроженец Сочи Артур Барбынец. Часть украденных денег полицейские нашли в съемной квартире в Люберцах.

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      Любовь Ширижик
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