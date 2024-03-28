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15:56, 28 марта 2024Культура

Актриса Лужина объяснила запоздалую реакцию Пугачевой на теракт в «Крокусе»

Актриса Лужина заявила, что в Пугачевой остались человеческие качества

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина объяснила запоздалую реакцию певицы Аллы Пугачевой на теракт в «Крокус Сити Холле». Слова актрисы приводит издание «Абзац».

Лужина заявила, что в Пугачевой остались человеческие качества, поэтому она все же не смогла не отреагировать на трагическое событие. «Любое горе — это горе для всех. Даже для плохого человека, если у него есть душа и сердце», — пояснила она.

Актриса отметила, что по-настоящему жестоких людей в мире очень мало. Однако Лужина призвала перестать уделять внимание высказываниям певицы и подчеркнула, что ей самой мнение Пугачевой давно неинтересно.

Ранее исполнительница прервала молчание спустя почти неделю после теракта в «Крокусе». Она заявила, что скорбь «должна быть в душе, а не в соцсетях». До этого Пугачева подверглась критике, так как не выразила сочувствие пострадавшим в теракте.

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      Мария Рюрикова
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