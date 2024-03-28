Американского криптомиллиардера отправили в тюрьму на четверть века

Похитившего $8 млрд криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам

Американский криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид, признанный виновным в хищении у клиентов биржи FTX восьми миллиардов долларов, приговорен к 25 годам лишения свободы, сообщает CNN.

Адвокаты 32-летней суперзвезды финтех-индустрии настаивали на достаточности срока в шесть лет тюрьмы, а максимальный возможный срок составлял более 100 лет. В итоге суд принял компромиссное решение, заявив о приговоре в четверть века.

Присяжные федерального суда Манхэттена ранее признали Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. Сам он вину по восьми пунктам обвинения отрицал.

FTX объявила о банкротстве в США 11 ноября 2022 года — причиной стал быстро усугубляющийся кризис ликвидности. Крах биржи привел к обвалу стоимости наиболее популярных криптовалют. Бэнкман-Фрид, состояние которого оценивалось более чем в 26,5 миллиарда долларов, принял решение покинуть пост главы компании. В декабре его задержали на Багамах, доставили в США и выпустили под залог в рекордные 250 миллионов долларов.

С августа 2023 года он находился в тюрьме, поскольку окружной судья пришел к выводу, что миллиардер влиял на показания свидетелей обвинения. Как писали СМИ, попавший за решетку Бэнкман-Фрид не отказался от веганской диеты на фоне чего ему пришлось питаться отвратительными бобами.