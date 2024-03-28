В России решили тщательнее следить за состоянием самолетов

РБК: Ространснадзор решил ввести общий контроль за деятельностью авиакомпаний

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) создала рабочую группу по вопросам совершенствования надзорной деятельности в сфере авиации, в которую вошли и авиакомпании. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, пишет РБК.

Целью такой группы станет улучшение контроля за деятельностью перевозчиков. В том числе речь идет о проверке состояния парка воздушных судов и подготовленности экипажей.

Госинспекторы хотят иметь доступ к данным о техобслуживании судов в установленные сроки, а также о соблюдении нормативов по выработке техники и компонентов. Кроме того, ведомство намерено перейти от проверок по фактам выявленных инцидентов к тем, что основаны на сведениях, полученных от сторонних организаций.

В материалах Ространснадзора указывается, что нынешние проверки не позволяют анализировать факторы риска своевременно, поэтому необходимо перевести контроль в другой формат, чтобы реагировать не только на инциденты, но и на предпосылки к ним.

В качестве решения предлагается цифровая платформа, куда в автоматическом режиме поступает информация от перевозчиков, пилотов, операторов аэродромов и так далее.

В августе 2023 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил, что с 2025 года в России «начнется выбытие всех иностранных компаний, потому что необходимы будут капитальные ремонты самолетов». Тогда предполагалось, что активные поставки новых российских лайнеров начнутся до конца года.

Однако в начале марта стало известно, что поставки SJ-100, МС-21, Ил-114-300 переносятся как минимум на 2025-2026 годы из-за неготовности ключевых систем и компонентов.