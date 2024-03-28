Мужчина устроил поножовщину в начальной школе из-за пасхальных яиц

В США мужчина напал на возлюбленную и родственника с ножом из-за пасхальных яиц

В США задержали мужчину, который поспорил с возлюбленной из-за игры с пасхальными яйцами для детей и устроил поножовщину. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в одной из начальных школ города Батл-Крик, штат Мичиган. Взрослые готовили для детей традиционную детскую пасхальную игру по поиску раскрашенных яиц. В процессе между двумя участниками мероприятия — мужчиной и женщиной — произошел спор о том, куда лучше прятать угощения.

Их родственник попытался прекратить свару. Тогда 36-летний мужчина, имя которого не уточняется, достал нож и напал на женщину и попытавшегося остановить конфликт родственника. Оба получили раны, неопасные для жизни.

Прибывшие на место полицейские обнаружили подозреваемого с ножом в руках. Они уговорили его сдаться. Его обвинили в нападении при отягчающих обстоятельствах и поместили в тюрьму округа Калхун.

Ранее сообщалось, что в США арестовали отца-одиночку, который засыпал школу и полицию жалобами на домашнее задание сына. Мужчина обвинил сотрудников учебного заведения в том, что они задают слишком большие домашние задания, «которые отнимают у мальчика время на общение с ним после уроков».