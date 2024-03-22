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20:09, 22 марта 2024Из жизни

Мужчина устроил скандал из-за домашнего задания сына и попал в тюрьму

В США отец устроил скандал с сотрудниками школы сына и попал в тюрьму

Фото: Jeffrey Dean / Reuters

В США арестовали отца-одиночку, который засыпал школу и полицию жалобами на домашнее задание сына. Об этом сообщает TODAY!.

В тюрьму попал Адам Сайзмор из города Оксфорд, штат Огайо. 29 февраля мужчина позвонил в школу, где учится его отпрыск, и устроил скандал. Сайзмор обвинил сотрудников в том, что они задают слишком большие домашние задания, «которые отнимают у мальчика время на общение с ним после уроков». Мужчина требовал, чтобы его связали с директором школы, но тот был недоступен. Судя по всему, именно это вызвало гнев американца, который принялся названивать в администрацию и оскорблять секретарей.

Также Сайзмор около 20 раз позвонил в полицию и обругал сотрудников. Один из них предупредил мужчину о возможной ответственности за подобные выходки и повесил трубку. Разгневанный отец тут же перезвонил и продолжил ругаться. При этом его речь была невнятной. Полицейский спросил, не пьян ли он, на что мужчина ответил, что находится «под кайфом». Вскоре двое патрульных отправились домой к Сайзмору, но он не открыл дверь. Когда правоохранители вернулись в отделение, звонки от мужчины продолжились.

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В итоге Сайзмору удалось дозвониться до директора школы, который тут же получил порцию оскорблений в свой адрес. «Надеюсь, сегодня ты наденешь штанишки большого мальчика и пообщаешься со мной по-взрослому», — в частности заявил мужчина.

1 марта Сайзмор продолжил названивать в школу и полицию, постоянно выдвигая некие требования. В итоге его арестовали. На данный момент мужчине предъявлены обвинения в преследованиях с использованием средств связи и в запугивании. Если Сайзмора признают виновным по всем пунктам, ему придется заплатить штраф в одну тысячу долларов и провести за решеткой полгода.

«Я один воспитываю мальчика и девочку и делаю все возможное для них. Люди совершают ошибки», — сказал американец о мотивах своих поступков.

В апреле 2023 года сообщалось, что в США учительница средней школы из штата Флорида устроила в своем классе «бойцовский клуб». 23-летняя Энджел Футман попала под суд после того, как у администрации школы появилась информация о драках, которые педагог организует во время уроков.

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      Никита Савин
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