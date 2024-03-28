Экс-канцлер ФРГ допустил пользу от дружбы с Путиным для переговоров по Украине

Экс-канцлер ФРГ Шредер: дружба с Путиным может помочь решить конфликт на Украине

Дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь урегулировать конфликт на Украине. Такую вероятность допустил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает агентство DPA.

«Мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров», — допустил экс-канцлер.

По словам политика, украинский конфликт можно разрешить только за столом переговоров. Отмечается, что личные отношения политиков могут помочь решить эту «чрезвычайно сложную политическую проблему».

Ранее Шредер заявил, что по-прежнему верен дружбе с Путиным, несмотря на ситуацию в мире. Он также отверг критику его сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры.