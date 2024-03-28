Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 28 марта 2024Мир

Экс-канцлер ФРГ допустил пользу от дружбы с Путиным для переговоров по Украине

Экс-канцлер ФРГ Шредер: дружба с Путиным может помочь решить конфликт на Украине

Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь урегулировать конфликт на Украине. Такую вероятность допустил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает агентство DPA.

«Мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров», — допустил экс-канцлер.

По словам политика, украинский конфликт можно разрешить только за столом переговоров. Отмечается, что личные отношения политиков могут помочь решить эту «чрезвычайно сложную политическую проблему».

Ранее Шредер заявил, что по-прежнему верен дружбе с Путиным, несмотря на ситуацию в мире. Он также отверг критику его сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

      Китай обратил внимание на рост присутствия НАТО в Азии

      В Госдуме раскритиковали идею об обязательной оплате компанией пути до работы

      В Кремле ответили на вопрос о поездке Путина в Белгород

      Песков оценил степень радикализма Макрона по Украине

      Беднейшим странам Евросоюза осложнят получение финансовой помощи

      Российские боевые корабли зашли в Красное море

      В России высказались о влиянии положения ВСУ на мирные переговоры

      В Кремле ответили на вопрос о реконструкции «Крокус Сити Холла» после теракта

      Стало известно об упавшем в Подмосковье беспилотнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше