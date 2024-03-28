Елена Летучая показала фото в платье с глубоким декольте

Телеведущая Елена Летучая показала фото в длинном платье с глубоким декольте

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 45-летняя звезда позировала в струящемся длинном платье с глубоким декольте, которое частично демонстрировало ее грудь. При этом на кадре видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Среди прочего, Летучая держала над головой развевающийся от ветра платок в тон наряду и солнцезащитные очки. Кроме того, она дополнила свой образ многочисленными украшениями в виде цепочек, браслетов, колец и ожерелья. Вдобавок телеведущая распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в марте Елена Летучая снялась в купальнике у моря. На размещенном снимке знаменитость позировала перед камерой в сером слитном купальнике на широких бретелях и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь.