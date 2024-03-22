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09:25, 22 марта 2024Ценности

Елена Летучая снялась в купальнике у моря

Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в купальнике у моря

Фото: Telegram-канал Елены Летучей

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась на новом откровенном фото у моря. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 45-летняя знаменитость позировала перед камерой в сером слитном купальнике на широких бретелях и с глубоким декольте, которое демонстрировало ее грудь. При этом на фото видно, что звезда стояла на песчаном берегу, показывая подтянутую фигуру.

Она распустила волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров Летучая выбрала солнцезащитные очки, несколько подвесок и браслетов.

Ранее в марте Елена Летучая в горах показала фигуру в бикини. Поверх упомянутого наряда звезда надела укороченные белые шорты, демонстрируя подтянутое тело и зону декольте.

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      Екатерина Ештокина
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