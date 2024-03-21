Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 21 марта 2024Ценности

Елена Летучая в горах показала фигуру в бикини

Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в синем бикини на острове Сокотра

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в горах показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Известно, что телеведущая провела отпуск на острове Сокотра в Йемене.

На размещенном снимке 45-летняя знаменитость предстала в раздельном купальнике синего цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок. Поверх упомянутого наряда звезда надела укороченные белые шорты, демонстрируя подтянутое тело и зону декольте.

Кадр: Telegram-канал Елены Летучей

Помимо этого, журналистка распустила светлые волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала черную бейсболку, солнцезащитные очки, браслеты и кольца.

«Посмотрите, в какое красивое место мы приехали! Ощущение, что это не может быть все на одном острове. Это фантастически красиво. Мы будем плавать», — рассказала она.

Ранее в марте Летучая показала фигуру в бикини на пляже. Знаменитость снялась на берегу моря во время отдыха на острове Сокотра, Йемен.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский завод начал в три смены выпускать трехтонные супербомбы. На что они способны?

      Москва оказалась во второй сотне рейтинга мировых финансовых центров

      Ирина Шейк снялась в джунглях в бикини

      Снимавшего военные объекты россиянина арестовали

      Следователи потребовали арестовать россиянина за попытку расправы над фельдшером

      В Запорожье медики заработали на уклонистах более миллиона долларов

      Дачникам напомнили об одном запрете

      Российский военный рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

      Мужчины и женщины перечислили самые омерзительные поступки прохожих

      Пять силовиков пострадали при задержании подозреваемого в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше