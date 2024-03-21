Телеведущая Елена Летучая показала фигуру в синем бикини на острове Сокотра

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в горах показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Известно, что телеведущая провела отпуск на острове Сокотра в Йемене.

На размещенном снимке 45-летняя знаменитость предстала в раздельном купальнике синего цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок. Поверх упомянутого наряда звезда надела укороченные белые шорты, демонстрируя подтянутое тело и зону декольте.

Помимо этого, журналистка распустила светлые волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров она выбрала черную бейсболку, солнцезащитные очки, браслеты и кольца.

«Посмотрите, в какое красивое место мы приехали! Ощущение, что это не может быть все на одном острове. Это фантастически красиво. Мы будем плавать», — рассказала она.

Ранее в марте Летучая показала фигуру в бикини на пляже. Знаменитость снялась на берегу моря во время отдыха на острове Сокотра, Йемен.