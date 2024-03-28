Госдеп США заявил о непричастности Украины к теракту в России

Госдеп: Россия распространяет «пропаганду» о причастности Украины к теракту

Украина не причастна к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Москва распространяет «пропаганду и дезинформацию» о причастности украинской стороны к теракту. Он считает, что таким образом российские власти пытаются «оправдать» проведение специальной военной операции (СВО).

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле», полную ответственность за атаку несет «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

Через несколько часов после теракта в «Крокусе» Уотсон говорила, что Вашингтон передал Москве информацию о подготовке к атаке террористов, опираясь на практику об «обязательном предупреждении» в подобных ситуациях.