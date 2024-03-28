Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

«Ъ»: Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

Американский бренд по производству одежды, обуви и аксессуаров Guess обявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «КоммерсантЪ» («Ъ») со ссылкой на пресс-релиз компании.

Основатели корпорации Guess Inc братья Пол и Морис Марсиано решили направить деньги в пользу Российского Красного Креста, которые пойдут на оказание психологической помощи, лечение в санаториях, а также предоставление реабилитационных средств тем, кого затронула трагедия. Отмечается, что модельеры передадут пять миллионов рублей со своей стороны и пять миллионов рублей из фонда компании Guess Russia.

«Мы стоим плечом к плечу с теми, кто пострадал от этой трагедии, а также со всеми нашими сотрудниками и клиентами из России», — заявил креативный директор марки Пол Марсиано и призвал своих клиентов оказать финансовую помощь пострадавшим.

Ранее на терракт в «Крокус Сити Холле» отреагировала российская супермодель Ирина Шейк. Манекенщица опубликовала в соцсетях фотографию, на которой запечатлен рекламный баннер с датой теракта и словами скорби.

Вечером 22 марта произошла атака на «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Террористы, вооруженные автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри.