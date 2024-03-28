Стала известна возможная судьба владельца «Крокуса»

Агаларов: Crocus Group может передать в залог Газпромбанку дополнительные активы

Crocus Group может передать в залог Газпромбанку дополнительные активы, чтобы компенсировать снижение залоговой стоимости почти сгоревшего в результате теракта «Крокус Сити Холла». Возможная судьба владельца «Крокуса» стала известна из интервью с сыном владельца группы Эмином Агаларовым в эфире телеканала «Россия 24».

Пострадавший в результате теракта концертный зал находился в залоге по кредиту, взятому в Газпромбанке как обеспечение долга в 100 миллиардов рублей, подтвердил Агаларов. Помимо здания, у банка в залоге находятся товарные знаки Crocus Hall, «Крокус Экспо», «Крокус Сити Молл», «Аквариум Отель», Vegas City Hall и другие активы. При этом, по словам представителя компании, построить такой же концертный зал меньше чем за 150 миллионов долларов невозможно.

Здание концертного зала по адресу город Красногорск, улица Международная, дом 20 площадью 38 тысяч квадратных метров заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, а обременение на объект действует до 24 декабря 2032-го. По словам аналитика Андрея Бархоты, в результате теракта стоимость «Крокус Сити Холла» снизилась до 20-30 процентов от первоначальной за счет стоимости земли и уцелевших строений.

Владелец Crocus Group Араз Агаларов ранее пообещал, что все пострадавшие из-за пожара объекты на территории «Крокус Сити Холла» будут восстановлены. Это позволит сохранить тысячи рабочих мест для сотрудников компании.