Сгоревший «Крокус» оказался в залоге у Газпромбанка. Какие последствия ждут владельцев здания и банк?

Сгоревший «Крокус Сити Холл» в Красногорске оказался в залоге у Газпромбанка

Концертный зал «Крокус Сити Холл», в котором 22 марта произошел теракт, оказался в залоге у Газпромбанка, свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

По данным РБК, здание по адресу город Красногорск, улица Международная, дом 20 площадью 38 тысяч квадратных метров заложено по ипотечному договору от ноября 2023 года, а обременение на объект действует до 24 декабря 2032-го. Ранее этот договор был перезаключен, концертный зал попал в залог Газпромбанку в результате переуступки в декабре 2022 года.

Эксперты описали последствия для банка и владельца «Крокуса»

Независимый аналитик Андрей Бархота сообщил, что в результате теракта ликвидационная стоимость «Крокус Сити Холла» снизилась, хотя и не равна нулю. «Сейчас ее можно оценить в 20–30 процентов от первоначальной за счет стоимости земли и уцелевших строений», — уточнил он.

Фото: МЧС России / ТАСС

Наличие залога, его качество и возможность реализовать по рыночной цене сильно влияет на объем резервов, которые создают банки по кредитам с таким обременением, заявил эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов. По его словам, кредитные организации регулярно проводят оценку обесценения кредитного портфеля и, в частности, отдельных ссуд. Если появляются признаки обесценения, банк досоздает резервы.

Неклюдов добавил, в случае с «Крокусом» банк может потребовать от заемщика предоставить по ссуде дополнительное обеспечение.

Улучшение качества залога, получение дополнительного залога или замена текущего залога на новый в случае снижения его рыночной стоимости или утери объекта залога является распространенной практикой управления кредитным риском в коммерческих банках Сергей Неклюдов эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками

Таким образом банки могут сохранить кредитный портфель на должном уровне и избежать дополнительных расходов на создание резервов под обесценение кредитного портфеля.

Владелец Crocus Group собирается восстановить сгоревшее здание

Владелец Crocus Group Араз Агаларов ранее заявлял, что все пострадавшие из-за пожара объекты на территории «Крокус Сити Холла» будут восстановлены. По его словам, это позволит сохранить тысячи рабочих мест для сотрудников компании. «Есть сохранившиеся после пожара части здания, и эксперты должны проанализировать разные сценарии», – сказал он.

Коммерческий директор девелоперской компании Optima Development Дмитрий Голев в разговоре с «Ведомостями» пояснил, что работы по восстановлению «Крокуса» займут около пяти лет. Стоимость строительства составит более девяти миллиардов рублей, а с учетом закупки оборудования — еще больше, добавила управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф.

22 марта в «Крокусе» произошел теракт, здание сгорело

Вечером 22 марта группа вооруженных людей ворвалась в «Крокус Сити Холл» и открыла огонь из автоматов по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник», а после подожгла концертный зал. По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, еще 360 пострадали. Здание концертного зала выгорело полностью.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт совершили радикальные исламисты, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Он также назвал случившееся акцией устрашения и поручил компетентным органам найти заказчика преступления.