Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:05, 28 марта 2024Культура

Лазарев призвал не делать соревнование из пожертвований пострадавшим в «Крокусе»

Сергей Лазарев: финансовая помощь пострадавшим в «Крокусе» — не соревнование

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев призвал не делать соревнование из пожертвований пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил на благотворительном марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского, передает News.ru.

Исполнитель также добавил, что артист или рискует быть обвиненным в хайпе, если называет конкретные суммы пожертвований, или может быть обвинен в бездействии, если отправляет деньги, не сообщая об этом публично.

«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует — тот так и существует. Это не соревнование», — подчеркнул певец.

Исполнитель призвал делать добрые дела и заявил, что такие действия должны становиться привычкой или традицией.

Ранее владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын, президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов пожертвовали 100 миллионов рублей пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 140 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Россия резко нарастила вывоз плодоовощной продукции

      В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

      Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

      Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

      Объяснена неуязвимость голых землекопов к инфарктам

      Ветерана СВО избили до смерти в российском городе

      Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

      Добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета

      Житель Узбекистана пытался продать детей в обмен на квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше