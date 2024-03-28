Лазарев призвал не делать соревнование из пожертвований пострадавшим в «Крокусе»

Сергей Лазарев: финансовая помощь пострадавшим в «Крокусе» — не соревнование

Российский певец Сергей Лазарев призвал не делать соревнование из пожертвований пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом он сообщил на благотворительном марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского, передает News.ru.

Исполнитель также добавил, что артист или рискует быть обвиненным в хайпе, если называет конкретные суммы пожертвований, или может быть обвинен в бездействии, если отправляет деньги, не сообщая об этом публично.

«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует — тот так и существует. Это не соревнование», — подчеркнул певец.

Исполнитель призвал делать добрые дела и заявил, что такие действия должны становиться привычкой или традицией.

Ранее владелец Crocus Group Араз Агаларов и его сын, президент Agalarov Development, певец Эмин Агаларов пожертвовали 100 миллионов рублей пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Стрельба в красногорском «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали 140 человек.