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19:35, 28 марта 2024Спорт

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком»

«Металлург» победил «Спартак» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ со счетом 3-2

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским «Спартаком» в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Юров (дубль), Денис Зернов, Даниил Вовченко и Егор Коробкин. У «Спартака» голы забили Михаил Мальцев, Герман Рубцов и Павел Порядин.

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» — 3-2. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч пройдет 30 марта в Москве.

«Металлург» дважды побеждал в Кубке Гагарина — в 2014 и 2016 годах. «Спартак» никогда в истории не завоевывал трофей.

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      Анастасия Борисова
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