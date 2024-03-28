Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:03, 28 марта 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о первых признаках опасной болезни

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Боль в пояснице и ночные позывы к мочеиспусканию являются одними из первых признаков простатита. Об этом мужчин предупредил уролог Алексей Игнатьев в беседе с NEWS.ru.

Врач заявил, что, если не лечить воспаление простаты, со временем процесс станет хроническим и может спровоцировать опасные осложнения. Поэтому, по его словам, важно замечать и не игнорировать ранние симптомы болезни.

Игнатьев указал, что первыми проявлениями простатита, как правило, являются боль в пояснице или промежности, учащенное или затрудненное мочеиспускание. Помимо этого, по его словам, многие пациенты жалуются на жжение и тонкую струю при мочеиспускании. Также, если заболевание протекает в острой форме, может повыситься температура, появляются жалобы на озноб и слабость, заключил врач.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023

Ранее мужчинам с эректильными расстройствами посоветовали есть арбузы. По данным издания Health Digest, в мякоти и косточках арбузов содержится цинк, играющий важную роль в выработке тестостерона.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

      Госдеп США заявил о непричастности Украины к теракту в России

      «Авангард» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

      В США оценили перспективы финансирования Украины после теракта в «Крокусе»

      Ринг-герл снялась в кожаных трусах и обнажающем тело комбинезоне

      Путин пообещал создать инфраструктуру для туризма во всех нацпарках к 2030 году

      США заявили о поиске возможностей для обмена заключенными с Россией

      Озверевшие мыши захватили целый остров. Они заживо пожирают огромных птиц и шокируют ученых своей жестокостью

      Мужчина проехал 800 километров в поисках жертвы в попытке снять с себя проклятие

      Экономике Европы предрекли потрясения в случае избрания Трампа президентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше