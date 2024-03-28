Мужчин предупредили о первых признаках опасной болезни

Боль в пояснице и ночные позывы к мочеиспусканию являются одними из первых признаков простатита. Об этом мужчин предупредил уролог Алексей Игнатьев в беседе с NEWS.ru.

Врач заявил, что, если не лечить воспаление простаты, со временем процесс станет хроническим и может спровоцировать опасные осложнения. Поэтому, по его словам, важно замечать и не игнорировать ранние симптомы болезни.

Игнатьев указал, что первыми проявлениями простатита, как правило, являются боль в пояснице или промежности, учащенное или затрудненное мочеиспускание. Помимо этого, по его словам, многие пациенты жалуются на жжение и тонкую струю при мочеиспускании. Также, если заболевание протекает в острой форме, может повыситься температура, появляются жалобы на озноб и слабость, заключил врач.

Ранее мужчинам с эректильными расстройствами посоветовали есть арбузы. По данным издания Health Digest, в мякоти и косточках арбузов содержится цинк, играющий важную роль в выработке тестостерона.