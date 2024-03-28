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10:40, 28 марта 2024Силовые структуры

В Службе внешней разведки России раскрыли цель визита Нарышкина в КНДР

СВР: Нарышкин и Ли Чхан Дэ обсудили углубление сотрудничества РФ и КНДР
Начало событий в новости Нарышкин посетил Северную Корею

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ходе визита в Пхеньян директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсудил с коллегой — министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ вопросы углубления сотрудничества между двумя странами. Цель визита раскрыли ТАСС в пресс-бюро ведомства.

В ходе встречи главы спецслужб двух государств подняли актуальные вопросы международной обстановки, затронули перспективы «углубления российско-северокорейского взаимодействия в условиях попыток усиления давления внешних сил». Также в повестке были аспекты обеспечения региональной безопасности, отметили в пресс-бюро.

О поездке Нарышкина в КНДР сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Российская делегация прибыла 25 марта. Визит завершился 27 марта.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян начнет новую эпоху в отношениях с Москвой после победы Владимира Путина на президентских выборах в России.

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      Любовь Ширижик
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