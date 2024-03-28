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03:46, 28 марта 2024Мир

Нарышкин посетил Северную Корею

ЦТАК: глава СВР Нарышкин посетил Пхеньян с трехдневным визитом
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация во главе с директором Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным посетила столицу Северной Кореи, Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Делегация прибыла 25 марта. За время визита Нарышкин встретился с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Помимо этого, российская делегация провела переговоры с сотрудниками Министерства государственной безопасности страны.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея начнет новую эпоху в отношениях с Москвой после победы Владимира Путина на президентских выборах в России.

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      Юлия Мискевич
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