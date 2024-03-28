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18:55, 28 марта 2024Силовые структуры

Одного из задержанных за теракт в «Крокусе» привезли на следственный эксперимент

Террориста Файзова привезли в квартиру предполагаемого главаря в Путилкове

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

С одним из задержанных за стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобиром Файзовым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) проводят следственный эксперимент. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Террориста привезли на следственный эксперимент в квартиру в подмосковном Путилкове, где проживал их предполагаемый главарь — 25-летний Шамсидин Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Предварительно, он жил там с женой и детьми.

Ранее Росфинмониторинг внес четверых фигурантов уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в список террористов и экстремистов. Все они в настоящее время находятся в СИЗО по решению Басманного суда Москвы.

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      Олеся Мицкевич
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