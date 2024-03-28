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13:27, 28 марта 2024Среда обитания

Оценена стоимость строительства аналога «Крокусу»

Агаларов: строительство подобного «Крокус Сити Холлу» зала обойдется в $ 150 млн
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Строительство подобного «Крокус Сити Холлу» концертного зала обойдется сейчас в 150 миллионов долларов (около 13,87 миллиарда рублей). Об этом заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов, передает телеканал «Россия 24».

По его словам, 15 лет назад возведение комплекса стоило Аразу Агаларову около 70 миллионов долларов. «Сегодня, я думаю, что меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно», — заявил Эмин Агаларов.

Ранее эксперты оценили восстановление подмосковного «Крокус Сити Холла» после теракта в четыре-семь миллиардов рублей без учета оборудования. Специалисты уточнили, что расчеты являются условными, поскольку результаты экспертизы и степень повреждения металлоконструкций из-за пожара остаются неизвестными.

При этом сумма нанесенного концертному залу ущерба может достигать 9,5-11,4 миллиарда рублей, исходя из цены квадратного метра в 250-300 тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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