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18:52, 28 марта 2024Мир

Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

Генерал Скшипчак: украинцы движутся к поражению, пока Зеленский кричит о помощи
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Waldemar Skrzypczak / Reuters

Украинцы движутся к поражению в конфликте, пока их лидер Владимир Зеленский кричит о помощи. Однако в катастрофическом положении Вооруженных сил республики (ВСУ) виноват он сам, рассказал польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda.

«Украинцы движутся к поражению, и это выбор киевских властей, а крики Зеленского "дайте, дайте, дайте" не обоснованы, поскольку мы им даем, а они все это очень активно транжирят», — сказал военный.

Скшипчак подчеркнул, что причиной глубочайшего кризиса ВСУ стало нежелание украинского президента бороться с коррупцией в своем окружении и противостоять краже финансовой помощи, из-за этого у украинских военнослужащих возник недостаток не только боеприпасов, но и нормальной пищи.

Ранее военный заявил, что конфликт на Украине является делом НАТО, однако подчеркнул, что у альянса нет возможности участвовать в нем в «военном отношении».

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      Семен Александров
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