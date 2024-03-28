Генерал Скшипчак: украинцы движутся к поражению, пока Зеленский кричит о помощи

Украинцы движутся к поражению в конфликте, пока их лидер Владимир Зеленский кричит о помощи. Однако в катастрофическом положении Вооруженных сил республики (ВСУ) виноват он сам, рассказал польский генерал в отставке Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda.

«Украинцы движутся к поражению, и это выбор киевских властей, а крики Зеленского "дайте, дайте, дайте" не обоснованы, поскольку мы им даем, а они все это очень активно транжирят», — сказал военный.

Скшипчак подчеркнул, что причиной глубочайшего кризиса ВСУ стало нежелание украинского президента бороться с коррупцией в своем окружении и противостоять краже финансовой помощи, из-за этого у украинских военнослужащих возник недостаток не только боеприпасов, но и нормальной пищи.

Ранее военный заявил, что конфликт на Украине является делом НАТО, однако подчеркнул, что у альянса нет возможности участвовать в нем в «военном отношении».