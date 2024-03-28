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15:29, 28 марта 2024Мир

Предводитель «граждан рейха» предстанет перед судом за госизмену

Предводитель «граждан рейха» принц Генрих XIII предстанет перед судом в Германии
Генрих XIII

Генрих XIII. Фото: Steffen Löwe / Wikimedia

Предводитель подпольной организации «граждане рейха» (Reichsbürger) принц Генрих XIII из немецкого аристократического рода Рейсс предстанет перед высшим земельным судом во Франкфурте-на-Майне в Германии за госизмену. Об этом сообщает австрийское интернет-издание eXXpress.

«Во Франкфурте-на-Майне назначено самое главное слушание, которое состоится 21 мая. Здесь предстанут перед судом принц Рейсс и восемь других обвиняемых, предполагаемых лидеров "граждан рейха"», — говорится в публикации.

eXXpress отмечает, что дворянин считается основным фигурантом дела. Ему инкриминируют уголовные статьи о терроризме и госизмене.

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В декабре 2022 года суд Германии арестовал гражданку России по имени Виталия, задержанную ранее вместе с другими подозреваемыми за участие в движении «граждан рейха». До этого в разных регионах ФРГ прошли масштабные обыски и задержания причастных к делу.

Обвиняемые планировали свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю ФРГ, ее демократические структуры и были намерены передать бразды правления принцу Генриху XIII.

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      Виктория Кондратьева
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