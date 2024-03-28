Путин назвал единственный способ развалить Россию

Путин: когда в Россию захватят мысли о «своих и чужих», страна будет развалена

Как только Россию захватят деструктивные мысли о «своих и чужих», страна будет развалена. Подобный единственный способ уничтожения государства назвал президент РФ Владимир Путин во время общения с военнослужащими в Тверской области, передает РИА Новости.

«Как только мы начнем реализовывать эти мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну, и главным пострадавшим будет русский народ», — подчеркнул российский лидер.

27 марта глава государства прибыл в Торжок. По его словам, он должен был посетить Тверскую область еще 25 марта, однако его планы поменялись в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».