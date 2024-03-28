Путин высказался о безопасности в новых регионах России

Путин: Россия решит все вопросы обеспечения безопасности в новых регионах

Россия решит все вопросы обеспечения безопасности в новых регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию туризма, трансляцию которого ведет официальный канал Кремля в Telegram.

По его словам, вопрос безопасности стоит во всех в субъектах, вошедших в состав страны в 2022 году. «Мы все свои задачи решим. Мы решим эти вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с перспективой», — высказался президент, говоря о планах развития Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Путин заявил, что Россия превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну, если бы не стала защищать людей в новых регионах. Он подчеркнул, что при таком развитии событий Россию все «поглаживали бы покровительственно по головке и давали гнилую картошку в виде гуманитарной помощи».

Кроме того, в сентябре 2023 года Путин выразил мнение, что страна усилилась благодаря жителям вошедших в ее состав регионов.