Рейс направлявшегося в Европу самолета задержали из-за найденной в салоне пули

Рейс Korean Air направлявшегося в Милан самолета задержали из-за пули в салоне

Рейс самолета, направлявшегося в Европу, задержали на полтора часа из-за найденной в салоне пули. Об этом пишет AeroTime.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Korean Air, который должен был вылететь в Милан из Международного аэропорта Инчхон в Сеуле в воскресенье, 24 марта. Уточняется, что пулю калибра 9 миллиметров обнаружил под пассажирским сиденьем один из уборщиков воздушного судна.

По данным издания, Boeing 787-9 ранее прибыл из Бангкока. Полицейские проводят расследование, чтобы выяснить, как пуля оказалась под сиденьем. Они также обыскали салон, но не обнаружили никаких других предметов, представляющих потенциальную опасность, и пришли к выводу, что пуля не была связана с попыткой терроризма.

В декабре 2023 года пассажир попытался пронести в самолет пули, спрятанные в детском подгузнике, и попался в аэропорту Нью-Йорка. Нарушителя обвинили в незаконном хранении боеприпасов и арестовали.