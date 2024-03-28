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15:02, 28 марта 2024Путешествия

Рейс направлявшегося в Европу самолета задержали из-за найденной в салоне пули

Рейс Korean Air направлявшегося в Милан самолета задержали из-за пули в салоне
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Heo Ran / Reuters

Рейс самолета, направлявшегося в Европу, задержали на полтора часа из-за найденной в салоне пули. Об этом пишет AeroTime.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Korean Air, который должен был вылететь в Милан из Международного аэропорта Инчхон в Сеуле в воскресенье, 24 марта. Уточняется, что пулю калибра 9 миллиметров обнаружил под пассажирским сиденьем один из уборщиков воздушного судна.

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По данным издания, Boeing 787-9 ранее прибыл из Бангкока. Полицейские проводят расследование, чтобы выяснить, как пуля оказалась под сиденьем. Они также обыскали салон, но не обнаружили никаких других предметов, представляющих потенциальную опасность, и пришли к выводу, что пуля не была связана с попыткой терроризма.

В декабре 2023 года пассажир попытался пронести в самолет пули, спрятанные в детском подгузнике, и попался в аэропорту Нью-Йорка. Нарушителя обвинили в незаконном хранении боеприпасов и арестовали.

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      Марина Черняк
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