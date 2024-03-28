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20:13, 28 марта 2024Путешествия

Резкая посадка самолета в одном из самых опасных аэропортов мира попала на видео

AeroTime: посадка самолета при сильном ветре в аэропорту Мадейры попала на видео

Резкая посадка самолета португальской авиакомпании TAP Air Portugal в Международном аэропорту Мадейры попала на видео. Его опубликовало издание AeroTime.

На размещенных кадрах Airbus A321neo во время посадки раскачивается из стороны в сторону из-за порывов сильного ветра. При приземлении задняя часть воздушного судна поднимается, а нос, наоборот, наклоняется вниз. Несколько секунд самолет подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе, но потом пилот все же берет ситуацию под контроль.

Аэропорт Мадейры считается одним из самых опасных в мире. Сильные порывистые ветры могут стать испытанием даже для лучших пилотов на последнем этапе захода на посадку, пишет источник.

В январе 2023 года самолет Airbus A350 авиакомпании Air France ударился хвостом при посадке и ушел на второй круг. Во время инцидента лайнер сильно повредил фюзеляж.

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      Марина Черняк
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