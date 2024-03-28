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16:02, 28 марта 2024Наука и техника

Взаимодействие роботов и людей оценили

Найдены факторы, которые должны учитывать разработчики роботов-курьеров

Фото: Unsplash

Ученые Университета Ноттингема (Великобритания) рассказали о взаимодействии роботов-курьеров с людьми. Исследование было опубликовано в материалах Международной конференции ACM/IEEE.

В рамках научной работы специалисты в течение нескольких дней наблюдали за роботам-курьерами, которые развозили заказы в городах Милтон-Кинс и Нортгемптон. Ученые нашли новые поведенческие факторы людей при контакте с машинами, которые, по их мнению, должны учитывать разработчики.

По их словам, роботы не только должны иметь сенсоры для построения маршрута, движения и обхода препятствий. По оценке исследователей, многие люди при встрече ведут себя по-разному. Например, они могут отойти в сторону, замедлиться или ускориться при виде машины, обойти робота или постучать по его корпусу, чтобы спровоцировать движение.

В материале говорится, что при создании роботов инженеры ставят своим машины в центр пространства, фактически игнорируя наличие людей. По словам ученых, важно учитывать поведенческие факторы прохожих на улице, чтобы роботы не мешали их передвижению.

В октябре журналисты издания 404 Media выяснили, что занимающихся доставкой еды роботов в США начали использовать для расследования преступлений. Так, авторы доказали, что полицейские во время расследований неоднократно запрашивали видеозаписи с камер роботов.

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      Андрей Ставицкий
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