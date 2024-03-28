Россиян предупредили о требующем срочного обращения к врачу налете на языке

Терапевт Чиркова: темный налет на языке требует срочного обращения к врачу

В некоторых случаях налет на языке свидетельствует о развитии в организме опасных состояний, заявила терапевт Ольга Чиркова. Какие изменения требуют срочного обращения к врачу, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам Чирковой, по внешнему виду языка можно судить об общем состоянии человека. В норме язык должен быть чистым, влажным, иметь розовый цвет, гладкий ровный край и хорошо заметные сосочки, утверждает врач.

Также специалистка отметила, что на языке у здорового человека практически отсутствует налет. Если же он появляется и при этом имеет темный оттенок, трудно отделяется или при очищении повреждаются слизистые оболочки, Чиркова призвала обратиться к врачу. Также тревожными признаками являются распространение налета на щеки и глотку, появление боли и дискомфорта, предупредила врач.

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