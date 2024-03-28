Россиянам перечислили главные причины образования тромбов

Кардиолог Соколов назвал причинами сгущения крови обезвоживание и авитаминоз

Ухудшить показатели вязкости крови могут многие факторы, в том числе обезвоживание и авитаминоз, заявил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. Главные причины сгущения крови и как следствие образование тромбов он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Соколов обратил внимание на то, что показатели вязкости крови — одни из важнейших в организме. О густоте крови, объяснил врач, можно судить по соотношению количества форменных элементов — лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, а также плазмы крови.

Главными причинами, по которым кровь становится густой, кардиолог назвал прежде всего увеличение количества тромбоцитов, повышенную свертываемость крови и эритроцитов и повышение уровня гемоглобина. В качестве других факторов он выделил обезвоживание, кровопотери, плохое усвоение воды в толстом кишечнике и нехватку витаминов и минералов, участвующих в синтезе гормонов и ферментов.

В большинстве случаев один из показателей нарушает уровень вязкости крови, однако данные причины могут выступать и в комплексе. Симптомы же повышенной вязкости крови зависят от заболевания, вызвавшего это состояние. Иногда они носят временный характер и устраняются после того, как пациент избавляется от первопричины, например, обезвоживания Денис Соколов кандидат медицинских наук, кардиолог

К клиническим проявлениям повышенной вязкости крови Соколов отнес:

сухость во рту

быструю утомляемость

постоянную сонливость

слабость

рассеянность

головные боли и тяжесть в ногах

Однако во многих случаях повышение вязкости крови не имеет симптомов, предупредил кардиолог. При этом, по его словам, изменение свойств крови грозит комплексными проблемами со здоровьем.

Главное осложнение, которое провоцирует повышенная вязкость крови, — это формирование сгустков (тромбов) в кровеносном русле. Они перекрывают движение по глубоким венам и сосудам конечностей, внутренних органов, головного мозга, вызываю инфаркты и инсульты Денис Соколов кандидат медицинских наук, кардиолог

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова раскрыла россиянам правила защиты от образования тромбов. Для этого, по ее мнению, следует скорректировать рацион, чтобы избежать обезвоживания организма.