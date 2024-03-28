Российские военные подбили американский танк Abrams на авдеевском направлении

Российские бойцы во время наступления уничтожили американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на своего советника Сергея Лежнева.

Боевая машина была подбита в районе Бердычей во время наступления группировки войск «Центр». Также в сообщении сказано, что власти регионов РФ с первых дней СВО взаимодействуют с российскими бойцами.

В частности, ранее власти Орловской области побывали в гостях у 3-й гвардейской бригады. Бойцам передали бронированный автомобиль.

Ранее российский военный рассказал, что динамическая защита танка Abrams не спасает машину от поражения снарядами станкового гранатомета СПГ-9 «Копье», который называют «сапогом».

По словам бойца, танки Abrams его не впечатлили, так как он видел, как они горят после ударов FPV-дронами.

Другой военный рассказал о технике уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе танков Abrams американского производства. По его словам, тяжелую технику желательно сначала обездвижить, а затем другими беспилотниками вывести ее строя.