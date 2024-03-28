Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 28 марта 2024Россия

Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

Российские военные подбили американский танк Abrams на авдеевском направлении
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Matthias Merz / dpa / Global Look Press

Российские бойцы во время наступления уничтожили американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков со ссылкой на своего советника Сергея Лежнева.

Боевая машина была подбита в районе Бердычей во время наступления группировки войск «Центр». Также в сообщении сказано, что власти регионов РФ с первых дней СВО взаимодействуют с российскими бойцами.

В частности, ранее власти Орловской области побывали в гостях у 3-й гвардейской бригады. Бойцам передали бронированный автомобиль.

Ранее российский военный рассказал, что динамическая защита танка Abrams не спасает машину от поражения снарядами станкового гранатомета СПГ-9 «Копье», который называют «сапогом».

По словам бойца, танки Abrams его не впечатлили, так как он видел, как они горят после ударов FPV-дронами.

Другой военный рассказал о технике уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе танков Abrams американского производства. По его словам, тяжелую технику желательно сначала обездвижить, а затем другими беспилотниками вывести ее строя.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я как мать за них болею». Родственница одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о произошедшем

      Двух бывших российский судей заподозрили в связях с террористами

      Родственникам жертв теракта в «Крокусе» назначили пенсии по потере кормильца

      В России изменятся правила получения водительских прав

      Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

      Пострадавшая при теракте в «Крокусе» раскрыла детали спасения от террористов

      Женщина узнала об измене мужа благодаря его любви к здоровому образу жизни

      Во Франции рассказали о тактике Путина против ВСУ

      Военный врач перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ

      Японского журналиста поразила поездка в Мариуполь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше