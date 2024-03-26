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15:54, 26 марта 2024Наука и техника

В России рассказали о способности подбить Abrams «сапогом»

Боец Вескер: снаряды гранатомета СПГ-9 «Копье» способны подбить Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Динамическая защита танка Abrams не спасает американскую машину от поражения снарядами станкового гранатомета СПГ-9 «Копье», который называют «сапогом». О способности подбить танк советским оружием рассказал ТАСС боец добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, наводчик СПГ-9 с позывным Вескер.

«Четыре выстрела кумулятивным снарядом из СПГ может танк Abrams положить. Не помогает даже наличие дополнительной динамической защиты. Иностранная машина все еще остается уязвимой мишенью», — сказал российский боец.

По словам Вескера, танки Abrams его не впечатлили, поскольку он видел, как они горят после ударов FPV-дронами.

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Станковый противотанковый гранатомет СПГ-9 разработали в начале 1960-х годов. Максимальная дальность стрельбы противотанковой гранатой составляет 1,3 километра. Боеприпас ПГ-9ВС способен пробить до 400 миллиметров брони. Также СПГ-9 может использовать осколочные противопехотные гранаты.

Ранее в марте командир расчета беспилотных летательных аппаратов с позывным Рассвет сообщил, что для вывода из строя танка M1 Abrams при помощи FPV-дрона нужно поразить моторный отсек или попасть в место между корпусом и башней.

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      Даниил Иринин
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