В России рассказали об уязвимых местах Abrams

Командир расчета БПЛА: танк M1 Abrams нужно бить в моторный отсек

Для вывода из строя американского танка M1 Abrams при помощи FPV-дрона нужно поразить моторный отсек или попасть в место между корпусом и башней. Об уязвимых местах танка рассказал командир российского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Рассвет в ролике, опубликованном в Telegram-канале «Народного фронта».

«Бить прицельно в заднюю часть, где расположен радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать" и стараться бить под башню. Работать быстро и четко, слаженно», — сказал он.

Командир добавил, что трудностей с поражением танка не возникло.

Ранее в марте представитель предприятия, которое производит FPV-дроны «Упырь», сообщил, что эти аппараты помогли поразить еще один Abrams в зоне проведения специальной военной операции. Сначала танку сбили гусеницу, а затем нанесли два удара дронами с боеприпасами ПГ-7В.

В том же месяце руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» рассказал, что FPV-дрон «Пиранья-10», которым поразили переданный Киеву американский танк Abrams, способен нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки.