Исключенный из списка иноагентов блогер высказался о Максиме Галкине

Блогер Соболев заявил, что Минюст оставил Галкина иноагентом из-за его лозунгов

Известный российский блогер Николай Соболев, ранее исключенный из реестра иноагентов, высказался о юмористе Максиме Галкине (внесен Минюстом в перечень иноагентов). В интервью проекту «Tatarka FM» он ответил на вопрос, почему Минюст оставил комика в реестре вопреки его требованиям. Видео доступно на YouTube.

«Что-то мне подсказывает, что Минюст не захочет исключать человека, который выкрикивает [на концертах] экстремистские, согласно российским законам, лозунги», — сказал Соболев.

Блогер отметил, что воспринимает Галкина как человека эпохи артиста Евгения Петросяна и передачи «Кривое зеркало». По словам Соболева, шутки комика никогда не казались ему смешными.

Ранее Соболев оценил свое исключение из перечня иноагентов. Блогер указал, что считает это решение Минюста справедливым.

Соболева исключили из реестра иностранных агентов 15 марта. В Минюсте раскрыли, что блогер покинул список «в связи с утратой признаков иностранного агента».