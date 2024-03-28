Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:51, 28 марта 2024Экономика

В Китае нашли новый способ привлечь деньги из-за рубежа

Пекин пообещал открыть новые сектора экономики КНР для иностранных инвесторов

Фото: Florence Lo / Reuters

До конца года Китай откроет для иностранных инвесторов новые сектора экономики, вложения денег в которые сейчас запрещены или ограничены для компаний без специального разрешения. О новом способе привлечения средств, не указав, каких именно секторов касается это обещание, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Reuters.

По его словам, Пекин рассчитывает сделать страну движущей силой для восстановления мировой экономики в текущем году, а собственный рост намерен обеспечивать за счет технологических инноваций. Политик дал прогноз, что на горизонте пяти лет объем импорта и экспорта в Китае превысит 32 триллиона долларов.

Такие заявления прозвучали на фоне многолетнего падения фондового рынка и продолжения вывода средств из страны иностранными фондами. В первые два месяца этого года объем прямых иностранных инвестиций в Китай упал почти на 20 процентов.

Материалы по теме:
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Несмотря на достигнутый в 2023 году рост ВВП в размере 5,2 процента, в январе дефляция достигла рекордных с 2009 года 0,8 процента, что свидетельствует о сохранении низкого потребительского спроса.

Ранее сообщалось, что слабые отчеты компаний обнулили весь мартовский рост китайского фондового рынка. В среду, 27 марта, основной китайский индекс CSI 300 упал до февральских значений, а только за сутки инвесторы продали акций материкового Китая почти на миллиард долларов.

Уговорить иностранные компании не снижать вложения в Китай попытался и глава КНР Си Цзиньпин. В рамках Форума развития Китая он встретился с главами 20 крупных корпораций США и советов по деловому партнерству. Переговоры продолжались около полутора часов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

      Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

      Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

      Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

      Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

      В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

      Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше