В Китае нашли новый способ привлечь деньги из-за рубежа

Пекин пообещал открыть новые сектора экономики КНР для иностранных инвесторов

До конца года Китай откроет для иностранных инвесторов новые сектора экономики, вложения денег в которые сейчас запрещены или ограничены для компаний без специального разрешения. О новом способе привлечения средств, не указав, каких именно секторов касается это обещание, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Reuters.

По его словам, Пекин рассчитывает сделать страну движущей силой для восстановления мировой экономики в текущем году, а собственный рост намерен обеспечивать за счет технологических инноваций. Политик дал прогноз, что на горизонте пяти лет объем импорта и экспорта в Китае превысит 32 триллиона долларов.

Такие заявления прозвучали на фоне многолетнего падения фондового рынка и продолжения вывода средств из страны иностранными фондами. В первые два месяца этого года объем прямых иностранных инвестиций в Китай упал почти на 20 процентов.

Несмотря на достигнутый в 2023 году рост ВВП в размере 5,2 процента, в январе дефляция достигла рекордных с 2009 года 0,8 процента, что свидетельствует о сохранении низкого потребительского спроса.

Ранее сообщалось, что слабые отчеты компаний обнулили весь мартовский рост китайского фондового рынка. В среду, 27 марта, основной китайский индекс CSI 300 упал до февральских значений, а только за сутки инвесторы продали акций материкового Китая почти на миллиард долларов.

Уговорить иностранные компании не снижать вложения в Китай попытался и глава КНР Си Цзиньпин. В рамках Форума развития Китая он встретился с главами 20 крупных корпораций США и советов по деловому партнерству. Переговоры продолжались около полутора часов.