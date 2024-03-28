Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Американский актер и продюсер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Актер выразил благодарность медикам за работу и пожелал пациентам выздоровления. Он назвал происшествие ужасной трагедией. «И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — заявил он.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали более сотни человек. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности Великобритании, США и Украины к теракту в «Крокусе».