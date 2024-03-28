Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:18, 28 марта 2024Культура

Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

Актер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»
Стивен Сигал

Стивен Сигал. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американский актер и продюсер Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые находятся в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет РИА Новости.

Актер выразил благодарность медикам за работу и пожелал пациентам выздоровления. Он назвал происшествие ужасной трагедией. «И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными», — заявил он.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание. Жертвами теракта стали более сотни человек. Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности Великобритании, США и Украины к теракту в «Крокусе».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачева попросила прощения у таджикской певицы Манижи после теракта в «Крокусе». Что стало поводом для извинений?

      Путин назвал единственный способ развалить Россию

      Мать «самой сексуально активной» женщины Австралии отреагировала на ее славу

      Apple назвала дату анонса iOS 18

      Путин исключил нападение России на Европу

      Стивен Сигал навестил пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

      СКА избавится от пятерых хоккеистов

      Стало известно о взрывах в Одесской области

      Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше