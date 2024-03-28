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07:18, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в «Крокусе»

Светлаков рассказал, что предупредил Бурунова, чтобы тот не заходил в «Крокус»
Сергей Светлаков

Сергей Светлаков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Российский телеведущий и актер Сергей Светлаков в интервью блогерше YouTube-каналу Надежды Стрелец рассказал, как спас актера Сергея Бурунова во время теракта в «Крокус Сити Холле».

По его словам, Бурунов — тоже фанат группы «Пикник» — собирался прийти на тот концерт, но опаздывал. Светлаков предупредил его, чтобы тот не заходил в здание концертного зала после начала нападения.

«Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», — вспомнил Светлаков.

Ранее Светлаков рассказал, как спасался из «Крокуса». Он сообщил, что из зала ему и другим посетителям помогла выбраться сотрудница площадки. Артист также высказался об обстановке в зале в тот вечер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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      Марина Совина
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