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15:48, 28 марта 2024Мир

В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

Член палаты лордов Балф: Британия не выдаст США Ассанжа, пока есть угроза казни

Фото: Toby Melville / Reuters

Член палаты лордов Ричард Балф сообщил, что Великобритания не выдаст Соединенным Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до тех пор, пока есть угроза смертной казни. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Я убежден, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать Ассанжа без четкого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни [в США]», — рассказал Балф.

26 марта Высокий суд Лондона одобрил прошение Джулиана Ассанжа и вынес решение в его пользу. Основатель WikiLeaks сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.

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      Лина Пивоварова
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