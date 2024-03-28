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06:32, 29 марта 2024Мир

В Германии подняли вопрос о поставке Киеву Taurus после прослушки генералов ФРГ

В бундестаге подняли вопрос о поставке Киеву Taurus после прослушки военных ФРГ

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Группа членов бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») обратилась к правительству ФРГ с вопросом о возможности поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus после обнародования Россией разговора высокопоставленных немецких генералов. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего письма депутатов.

Вопрос о последствиях прослушки военных подняли депутаты Жаклин Настич, Сара Вагенкнехт, Али аль-Дайлами, Севим Дагделен, Клаус Эрнст, Андрей Гунько, Кристиан Лейе, Амира Мохамед Али, Джессика Татти, Александр Ульрих от имени фракции BSW.

«1 марта 2024 года по российским каналам была опубликована беседа, проведенная 19 февраля 2024 года офицерами ВВС Бундесвера, в том числе главным инспектором ВВС Инго Герхартцем. Беседа длится около 38 минут и содержит конфиденциальную военную информацию. (...) Министерство обороны [ФРГ] подтвердило подлинность разговора», — напомнили они.

Депутаты проанализировали содержание прослушанного разговора и выявили ряд важных аспектов, касающихся в первую очередь отношений с зарубежными партнерами «Участники разговора совершили явный промах, поскольку в разговоре также содержалась информация и аргументы, которые должны были быть представлены министру обороны Борису Писториусу на брифинге. Обсуждались также возможные военные объекты, в частности Крымский мост и склады боеприпасов», — уточняется в обращении.

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В связи с этим они задают правительству около 30 вопросов, большая часть которых касается возможной отправки дальнобойных ракет Taurus Украине. Депутаты, в частности, спрашивают, какого эффекта намерено добиться правительство ФРГ при решении отправить Киеву эти ракеты, и каким образом Берлин оценивает последствия этого шага.

«Разделяет ли федеральное правительство высказанные в ходе беседы опасения по поводу участия Германии в войне при условии предоставления Украине "разведывательной информации и наблюдений" за возможными целями со стороны Бундесвера в дополнение к возможной поставке Taurus?», — говорится в одном из вопросов.

28 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил свой отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять немецких военных.

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      Кирилл Садовский
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