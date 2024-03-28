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07:23, 28 марта 2024Мир

Шольц подтвердил свой отказ поставлять Украине ракеты Taurus

Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву ракеты Taurus и отправлять военных
СюжетРоссия и НАТО:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил свой отказ поставлять Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять немецких военных. Об этом сообщает Märkische Allgemeine Zeitung.

«Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — подчеркнул он.

По словам политика, Берлин оказывает Киеву такую мощную поддержку оружием и боеприпасами, какую не оказывает никакая другая страна в Европе. «Только на это мы тратим более 28 млрд евро (...) И мы будем делать это столько, сколько потребуется», — сказал он.

Ранее Шольц высказался о возможности мирных переговоров по Украине. «В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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      Марина Совина
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