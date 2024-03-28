В Ларисе сорвали концерт американского военного оркестра

В городе Лариса прошла демонстрация против концерта Военной академии США

В греческом городе Лариса прошла демонстрация против концерта Военной академии США «Вест-Пойнт». Выступление отменили, а протестующих пытались разогнать с помощью слезоточивого газа, сообщает информационный сайт Компартии Греции 902.gr.

«Ни земли, ни воды уничтожающим народы», — с такими лозунгами вышли на протест граждане, собравшиеся возле Муниципальной консерватории Ларисы, где планировался концерт американского оркестра.

Демонстранты требовали отмены концерта в знак недовольства политикой НАТО и участия Греции в «опасных военных планах» альянса. Власти отдали приказ полиции остановить протестующих любой ценой, подчеркивает Компартия.

4 марта в Греции прошли крупные митинги после крушения двух поездов на железной дороге Афины — Салоники. В акциях протеста приняли участие около 700 человек.