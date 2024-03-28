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13:40, 28 марта 2024Ценности

В мире выросли продажи поношенной одежды

The Guardian: продажи поношенной одежды выросли на 18 процентов в 2023 году

Фото: Unsplash

Реализация подержанной одежды в 2025 году может составить 10 процентов от мировых продаж в фэшн-сфере. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании GlobalData.

Также отмечается, что в 2023 году мировые продажи поношенной одежды выросли на 18 процентов — до 197 миллиардов долларов. При этом ожидается, что к 2028 году данная сумма увеличится до 350 миллиардов долларов. Исследователи связывают указанную тенденцию с кризисом стоимости жизни и опасениями покупателей по поводу экологической обстановки на планете.

«Люди стремятся приобретать подержанные товары, чтобы получить большую выгоду», — в свою очередь, пояснил соучредитель и исполнительный директор комиссионного интернет-магазина ThredUp Джеймс Рейнхарт. Он отметил, что в настоящее время интерес к вещам из секонд-хенда наблюдается не только у поколения Z и миллениалов, но и у представителей других возрастных групп.

В августе 2023 года стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах.

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      Алина Гостева
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