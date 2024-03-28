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20:29, 28 марта 2024Мир

В США допустили смещение Зеленского

Экс-разведчик Шаффер: США могут снять Зеленского с поста

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Соединенные Штаты могут сместить украинского президента Владимира Зеленского с поста. Такой вариант развития событий допустил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«На данный момент я думаю, что грядет смена режима. Дни Зеленского сочтены. Он уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше», — высказался он. По мнению Шаффера, США ищут более подходящую кандидатуру для этой должности.

Ранее украинский президент признал, что Вооруженные силы Украины не готовы к обороне в случае крупного наступления Российской армии. Говоря о зимнем наступление России, политик рассказал о недостатке вооружения у армии Украины. «У нас не было снарядов, артиллерийских залпов, множества разных вещей», — поделился он.

На Украине с февраля обсуждается вопрос о легитимности президента страны после окончания его полномочий, истекающих в ночь на 21 мая. Как отмечал между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский мог бы выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал, проиграв на выборах главы государства.

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      Алина Гончарова
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